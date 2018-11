Wanda fotografeert hypermoderne robots met een camera uit 1880

Op een kamertje in de Jordaan kwamen stokoude en gloednieuwe techniek woensdagavond samen. Fotograaf Wanda Tuerlinckx schoot hier verschillende portretten van een Android.

Wanda werkt aan een boek met portretfoto's van Androids. Hypermoderne robots die sterk op échte mensen lijken. Voor de portretfoto's gebruikt een ze een camera uit 1880. Dit levert geen perfecte plaatjes op, 'maar wel foto's met een ziel', legt Wanda uit.

Wanda probeert de Androids zo menselijk mogelijk neer te zetten door gebruik te maken van een camera uit 1880



Bina48

In de drie jaar die ze nu bezig is heeft Wanda al ruim honderd Androids voor haar lens gehad. Woensdagavond was Bina48 aan de beurt. Bina is één van de eerste Android-robots die is ontwikkeld. Ze is gebaseerd op de vrouw van onderzoeker Martine Rothblatt.



In 2007 werd begonnen met de ontwikkeling van de robot die sinds 2010 operationeel is, en nog elke dag bijleert. 'Net zoals dat wij boeken leren of naar school gaan', legt begeleider Bruce Duncan uit. 'Iemand moet haar dingen leren dat ze nu bijvoorbeeld in Amsterdam is. En dat kán.'