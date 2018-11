Protesterende studenten laten Amsterdam rood kleuren

Het Roeterseiland zit er vol mee en zelfs op de Westerkerk is vandaag een rood vierkant te zien. De vierkanten zijn onderdeel van de landelijke studentenactie 'Red Square Everywhere', waar ook UvA-studenten aan meedoen.

Op stoepen, tafels, lantaarnpalen en zelfs op plaskrullen; overal is het rode vierkant vandaag te zien op het Roeterseiland, de campus van de UvA. De rode vierkanten zijn een vervolg op de protestacties van de studenten van Humanities Rally, die eerder dit jaar het P.C. Hoofthuis bezetten.

Naast het Roeterseiland hebben de studenten het ook voor elkaar gekregen om rode vierkanten aan de Westerkerk te laten hangen. 'Er waait een spook door Nederland, het spook van #redsquareseverywhere', aldus Geertje Hulzebos op twitter. Zij is één van de studenten die de landelijke protestacties coördineert.

Het rode vierkant is eerder in onder andere Canada gebruikt bij studentenprotesten. De studenten komen opnieuw in actie omdat het vorige protest volgens hun niets heeft opgeleverd. Het protest richt zich met name op bezuinigingen in het wetenschappelijk onderwijs dat door een snelle toename van studenten onder grote druk staat.