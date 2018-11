Museum op wielen: Verzetsmuseum Junior bezoekt basisscholen

Een museum bezoeken op het schoolplein; dat was vandaag mogelijk voor groep 8 van basisschool Samenspel in Zuidoost. In een mobiele uitvoering van het Verzetsmuseum Junior leerden ze over de Tweede Wereldoorlog vanuit vier verschillende perspectieven.

Hoewel het Verzetsmuseum in de binnenstad erg populair is, worden daar volgens initiatiefnemer Yuri niet alle kinderen bereikt. Het zijn vooral de bewoners van de binnenstad die langskomen.

'We willen het museum ook brengen naar de kinderen die niet de mogelijkheid hebben om naar het centrum te komen, waar cultuur minder in de buurt is', vertelt Yuri.

In een omgebouwde vrachtwagen rijdt het Verzetsmuseum Junior deze week daarom naar basisscholen in de buitenwijken van de stad, om zo ook kinderen met een niet-westerse achtergrond en kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben, te bereiken.

Waargebeurde verhalen

In de omgebouwde vrachtwagen wandel je achtereenvolgens de kamertjes van vier verschillende kinderen binnen: 'alledaagse' Henk, Jan uit een verzetsfamilie, Nelly die bij de NSB-jeugd zat en de Joodse Eva.

Door een koptelefoon horen de kinderen de waargebeurde verhalen van de vier kinderen. Zo krijgen de leerlingen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog uit vier verschillende perspectieven te horen. Extra bijzonder: alle vier de kinderen van toen zijn nog in leven, en de spullen in de vrachtwagen zijn direct van hen afkomstig.

Onder de indruk

Voor groep 8 van Samenspel was het bezoek een succes: de kinderen zijn onder de indruk. 'Hoe die kamertjes eruit zagen, was heel interessant', vertelt een meisje. Haar klasgenootje twijfelt nog of ze nu vaker naar een museum wil: 'Ik weet het nog niet, want soms vind ik een museum toch een beetje saai. Maar ik denk wel dat ik tegen mijn moeder ga zeggen dat ik toch een keertje naar een museum wil.'

Na deze week bezoekt het mobiele museum ook basisscholen buiten de stad, te beginnen in Purmerend en Almere.