Amsterdam groeit en werkt, maar is wel druk en nog niet duurzaam

2017 was een succesvol jaar voor Amsterdam. Er werd weer meer gewerkt, bovendien werd er volop bijgebouwd. Dat is te lezen in het jaarboek Amsterdam in cijfers, waarin de stand van zaken in de stad jaarlijks wordt vastgelegd. Maar de groei had ook een keerzijde: de drukte en overlast namen toe.

Op 1 januari 2018 woonden er 854.316 mensen in Amsterdam. Daarmee had de stad 9300 extra inwoners ten opzichte van het jaar daarvoor. De groei van het aantal inwoners had meerdere redenen. Zo werden er meer kinderen geboren, dan dat er mensen stierven.

Daarnaast verhuisden meer mensen naar Amsterdam dan dat Amsterdammers ergens anders gingen wonen. In 2017 kwamen er relatief veel mensen vanuit het buitenland naar de stad, vooral uit het Verenigd Koninkrijk. Het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS), dat verantwoordelijk is voor Amsterdam in cijfers, denkt dat dit te maken heeft met de Brexit.

Stad groeit mee

Niet alleen het aantal inwoners groeide, de stad groeide mee. Om de woningnood tegen te gaan, werden er ongeveer 5000 woningen bijgebouwd. De huizen waren gemiddeld gezien wel bijna twee keer zo prijzig als in de rest van Nederland.

Lees ook: Rochdale: 'Groep van 150.000 Amsterdammers wacht acht jaar op sociale huurwoning'

Bovendien veranderde de samenstelling van deze woningen. Er was sprake van meer koop, meer vrije huur en minder sociale huur.

Economische groei en toerisme

Weliswaar werden de huizen minder betaalbaar, toch ging het economisch gezien goed in de stad. Zo waren er meer banen, meer bedrijven en meer zzp'ers dan het jaar daarvoor. De werkloosheid daalde daarentegen niet onder alle groepen. Relatief veel laagopgeleide jongeren van niet-westerse afkomst bleven zonder baan zitten.

Lees ook: 'Ondanks maatregelen toerisme komende jaren meer overnachtingen'

Ook op het gebied van toerisme groeide de stad harder dan tevoren. Zo waren er 13 procent meer bezoekers in de stad ten opzichte van 2016. In Europa nam alleen in Florence en Brussel het toerisme sneller toe. De drukte in Amsterdam werd dan ook steeds groter.

Geen onveilig gevoel

Toch zorgde dit niet voor een onveiliger gevoel bij bewoners. Ze waren over het algemeen tevreden met het optreden en de zichtbaarheid van de politie in hun buurt. Amsterdammers zeiden niet zozeer dreiging, maar vooral overlast te ervaren.

Lees ook: 'Alcoholisten zorgen voor overlast op Elandsgracht'

Onder meer harde geluiden, dronken mensen en rondhangende jongeren zorgden hiervoor. Wel namen alle vormen van overlast af ten opzichte van 2016, concludeert OIS.

Lerarentekort

Maar niet alles ging voor de wind in de stad. Zo begon het lerarentekort in 2017 al nijpend te worden. Het werd steeds moeilijker om bevoegde docenten te vinden, ook al werden de klassen op de basisscholen kleiner. Een groter deel van deze leerlingen verhuisde namelijk, omdat ouders besloten dat ze buiten de stad wilden gaan wonen. Op de middelbare school nam het aantal leerlingen juist toe.

Lees ook: Wetenschap spreekt gemeente tegen: scheiden van plastic niet beter voor milieu

Daarnaast kon er op het gebied van verduurzaming nog wel wat verbeteren, volgens OIS. Amsterdam zou wat dat betreft achter hebben gelopen. Dit kwam onder meer omdat afval scheiden nog niet altijd goed ging. Vooral plastic (92 procent) en textiel (79 procent) kwamen vaak bij het restafval terecht. Dit type afval wordt nog wel na-gescheiden, zo staat in het rapport.