Gewonde na steekincident bij Johan Cruijff Arena

Bij een steekpartij in de buurt van de Johan Cruijff Arena in Zuidoost is iemand gewond geraakt.

Dat bevestigt de politie aan AT5.

Het slachtoffer is mogelijk neergestoken na een beroving. Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen voor het incident.

Hoe de gewonde er precies aan toe is, is vooralsnog onbekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.