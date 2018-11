Drie rechters beslissen: werd Jip de kip nou ontvoerd of gered?

Het blijkt een ingewikkelde kwestie. Werd Jip de kip drie jaar geleden nou ontvoerd of juist gered? Drie rechters buigen zich daar volgende week over, nadat een politierechter er niet uit kwam.

Bijna drie jaar geleden nam Sandra van de Werd kip Jip mee uit de Theaterschool aan de Jodenbreestraat. Het dier zat daar vanwege een experiment van Rick Busscher. Hij wilde mensen laten stemmen over het lot van Jip. Mocht een meerderheid beslissen dat Jip dood moest, dan zou hij de kip eigenhandig slachten. Het doel van het experiment van Rick was om zijn medestudenten met elkaar in discussie te laten gaan over de herkomst van vlees. Sandra vond dat niet kunnen en nam de kip in een onbewaakt moment mee.

Boete van €209,-

Ze werd tijdens de ontvoering staande gehouden door de politie. Sandra koos ervoor niet vrijwillig afstand te doen van het dier en daarom kreeg ze drie weken later een rekening van 209 euro op haar mat. Ze weigerde die te betalen. 'Ik zie het niet als diefstal, ik zie het als redden van een dier in nood. Stel je voor dat het een puppy was of een konijntje. Ik vind het pervers dat je mensen laat stemmen of een dier mag blijven leven of dood moet.'



De principes van Sandra bleken het uitgangspunt van een lange juridische strijd. Want de wet zegt aan de ene kant dat je geen diefstal mag plegen, ook niet van een dier. Maar ook dat je dieren in nood moet redden. Welke regel prevaleert?



Naar de meervoudige kamer

De politierechter die destijds moest beslissen over de diefstal kon er niet uitkomen vanwege het principiële karakter van de zaak. Daarom werd het doorgeschoven naar de meervoudige kamer waar drie rechters moeten beslissen over de boete van de dierenactivist.



Beroep op wet dieren

Max den Blanken, de advocaat van Sandra, legt uit waarom het zo een gecompliceerde zaak is. 'Diefstal is diefstal en dat mag niet. Maar volgens de wet dieren heb je de burgerplicht een dier te redden dat in nood verkeert. Wij doen een beroep op de wet dieren, omdat het dier werd gedood om een punt te maken, niet om op te eten. Maar, zo stelt de advocaat, uiteindelijk is het de rechtbank die er z'n ei over moet leggen.



Over een week moet duidelijk worden of Kip Jip nou gestolen is, of gered.