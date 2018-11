Ivens: 'Amsterdam is klaar voor 52.000 nieuwe woningen'

Volgens wethouder Laurens Ivens (Wonen) is Amsterdam klaar voor de ruim 52.000 woningen die de komende zeven jaar gebouwd gaan worden. Al zijn er wel factoren die roet in het eten kunnen gooien.

'Het was een enorme zoektocht om te kijken of we voldoende locaties hebben waar deze woningen gebouwd zouden kunnen worden, maar die locaties hebben we gevonden, vertelt Laurens Ivens. 'De gemeente is er nu klaar voor om 7.500 woningen per jaar te bouwen.'

Wel geeft Ivens toe dat de gemeente de wind mee moet hebben. 'Het is wel nodig dat de economie mee blijft zitten, dat de bouwvakkers het aankunnen en dat er voldoende investeringscapaciteit is bij de partijen die daadwerkelijk de woningen moeten gaan bouwen.'

Vertrouwen beleggers

Die partijen zijn de woningcorporaties en beleggers, maar zij zeggen steeds vaker dat niet te willen vanwege de strenge regels van Amsterdam als het gaat om het aantal te realiseren sociale en middeldure huurwoningen.

'Daarom moeten we met de beleggers kijken wat uiteindelijk aantrekkelijk genoeg is. Op dit moment zien we dat beleggers nog willen investeren'.

Betaalbaarheid voorop

Toch vindt Ivens dat beleggers niet alleen maar moeten willen investeren. De wethouder vindt dat de betaalbaarheid van de woningen iets is dat voorop moet blijven staan.

Om die reden wil hij afspreken dat de huren van nieuwe woningen eeuwigdurend op een betaalbaar niveau blijven. Dat blijkt in de praktijk lastig uitvoerbaar te zijn. Maar de SP-wethouder kijkt er serieus naar. 'Ik zou dat heel graag willen. Niet alleen voor nieuwbouw, ook voor de bestaande woningen'.

Ivens is ook met het ministerie in gesprek om een 'noodknop' te ontwikkelen om de hoge huurprijzen op de woningmarkt te bestrijden.