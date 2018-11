'Tweede Kamer bereikt akkoord met gemeenten over bed-bad-broodregeling'

In de Tweede Kamer is een akkoord bereikt over de bed-bad-broodregeling in de stad. Het gaat om een proef in vijf gemeenten, waar Amsterdam er een van is.

De aanpak wordt ingezet in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen, meldt de NOS.

Tijdens de proef wordt de achtergrond van de uitgeprocedeerden onderzocht en de bereidheid om vrijwillig terug te keren naar het land van herkomst, of een ander EU-land waar eerder asiel is aangevraagd.

Resultaten aanpak

Na drie jaar wordt er gekeken of deze aanpak werkt en of er mensen vrijwillig zijn vertrokken. Als dat het geval is, komen er nog drie locaties bij. Staatssecretaris Harbers trekt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 48 miljoen uit voor de opvangsregeling.

Hij kon in de Tweede Kamer nog geen vragen beantwoorden over de bed-bad-brood voorzieningen. Hij laat weten dat 'de puntjes op de i worden gezet'.

Vooralsnog is onduidelijk wat de overeenkomst precies voor de 24-uursopvang in de stad betekent.