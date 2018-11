College verhinderd op bijeenkomst voor ex-collega's

Er stonden gisterenavond een hoop ontevreden oud-raadsleden en ex-wethouders op het Rokin. Niet omdat ze het met elkaar oneens waren over een politieke kwestie, maar omdat burgemeester Halsema en haar wethouders hun ex-collega's in de kou hadden laten staan.

'Alle oud-raadsleden en bestuurders van de stad zijn vanavond uitgenodigd door het college van B&W. Zowel de burgemeester als álle wethouders zijn verhinderd om ons toe te spreken', schrijft oud-raadslid Meltem Kaya op Twitter. De Telegraaf sprak enkele andere aanwezigen van de avond die duidelijk hun ongenoegen laten blijken.

'Wat is dit voor idioterie. Eerst had Halsema al laten weten niet te komen. Dan is het gebruikelijk dat een wethouder haar vervangt. Die kon niet komen, de overige zeven wethouders ook niet. Kennelijk hebben ze maling aan degenen die zich jarenlang hebben ingezet voor de stad en het stadsbestuur', aldus één van hen.

Ziek

Een woordvoerder laat vrijdagmorgen aan AT5 weten dat het de bedoeling was dat wethouder Ivens als gastheer op zou treden. Die moest echter op het laatste moment afzeggen omdat zijn zoontje in het ziekenhuis is opgenomen.



Geen gastheer op eigen feest

Eens per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd door de vereniging van oud-raadsleden. Het college van B&W regelt dan een ontvangst op de ambtswoning. Deze keer was het in een zaaltje aan het Rokin omdat de ambtswoning wordt verbouwd.

Capel moest de avond redden

Op het laatste moment is Sebastiaan Capel gevraagd om de gasten te ontvangen en toe te spreken. Hij is de stadsdeelvoorzitter van Stadsdeel Zuid, maar zelf ook oud-raadslid en lid van de vereniging van oud-raadsleden. 'Kennelijk was een kwartiertje tijd voor deze groep, die zich nog altijd inzet voor Amsterdam, teveel gevraagd voor het college', klaagt een aanwezige tegenover de krant.