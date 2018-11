Tot drie jaar cel geëist voor 19-jarige Amsterdammers voor inbraak met putdeksels

Tegen twee 19-jarige Amsterdammers heeft de officier van justitie tot drie jaar cel geëist. Het duo wordt verdacht van inbraak bij winkels, waarbij ze putdeksels hebben gebruikt om binnen te komen. Een derde verdachte staat op een later moment nog voor de kinderrechter.

In de nacht van 2 op 3 juli zouden de twee, met één andere minderjarige verdachte, hebben geprobeerd in te breken bij een kledingzaak in Zwanenburg. Van de inbraakpoging zijn camerabeelden waar op is te zien hoe drie mannen op een scooter komen aanrijden met grote zakken en putdeksels.

Putdeksels en lifehammer

De putdeksels worden gebruikt om de winkelruit stuk te slaan. Het lukt de jongens vervolgens niet om binnen te komen, dus besluiten ze terug te komen. Dat doen ze op 4 juli overdag. Ze weten zich met een lifehammer (een hamertje die in geval van nood wordt gebruikt om bijvoorbeeld een autoruit mee stuk te slaan) een weg naar binnen te werken. Maar ver komen ze niet: ze worden met een hockeystick de winkel uitgejaagd door de eigenaar.

Diefstal scooters

Naast deze pogingen, worden de drie verdacht van meerdere inbraken en diefstallen in Amsterdam in juli en augustus. Ze hebben het daarbij vooral gemunt op scooters en brommers. Ook hier werden de verdachten op camerabeelden herkend.

'Zeer traumatische ervaring'

De officier van justitie eiste celstraffen van 30 en 36 maanden. 'Het gaat dan voornamelijk om inbraken, maar in een geval ook om een poging overval. Met name deze poging overval is voor de betrokkenen een zeer traumatische ervaring geweest. De herbeleving van het incident, de angst dat het weer gebeurt als je terug bent op de plek waar het heeft plaatsgevonden, dat drukt verschrikkelijk zwaar op de slachtoffers', aldus de officier in de rechtbank.