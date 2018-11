Lasse Schöne: een nieuw contract en veel vertrouwen voor 'NAC'

De interlandperiode is eindelijk weer voorbij en dus kunnen Ajax-spelers, trainers en fans zich weer opmaken voor clubvoetbal. Voor Lasse Schöne is er vandaag zelfs nog meer goed nieuws, want zijn contract is verlengd tot de zomer van 2020.

De Deense routinier is erg gelukkig met de nieuwe overeenkomst. 'Ik hoef de mensen niet te vertellen wat ik hier over voel. Ik ben hier heel blij mee en ik hoop de fans ook. De groep is heel leuk en de ontwikkelingen die iedereen doorgaat zijn heel interessant en dat smaakt naar meer', aldus de Deen.



Onderscheppingen

Ook coach Erik Ten Hag dat de middenvelder langer aan de club gebonden is. 'Zijn ontwikkeling, ook op deze leeftijd, is erg sterk. Zijn spel is iets minder aanvallend geworden. Hij is nu belangrijker in de eerste fase van de opbouw en heeft ook meer onderscheppingen.'

Dit komt vooral doordat Schöne de afgelopen twee jaar meer defensief is gaan spelen. Zijn doelpogingen zijn verminderd, maar hij pakt vaker ballen af van tegenstanders. 'In dat opzicht is er natuurlijk veel veranderd, maar ook op deze positie heb ik nog veel plezier', zegt Schöne.

NAC en AEK

Aankomende dinsdag is de Champions League-wedstrijd uit in Athene tegen AEK. Als er gewonnen wordt dan is Ajax door naar de volgende ronde. Heel belangrijk voor Ajax, maar coach Erik ten hag bekijkt het, zoals altijd, heel nuchter. 'We moeten die wedstrijd winnen en daar gaan we ons heel goed op voorbereiden.'

Dit geldt ook morgen tegen NAC. De wedstrijd is om 18.30 uur in Breda en moet gewonnen worden volgens Schöne. 'We moeten ze niet onderschatten, maar ook zeker niet overschatten. Dit moeten drie punten voor ons zijn.'