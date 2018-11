Sonja kan niet meer bij haar invalideplek: 'Eropuit gaan lukt niet meer'

Door de herinrichting van de Kattenburgergracht is de invalideplek van Sonja van Meir onbereikbaar.

Zij kan door haar handicap maximaal twee á drie meter lopen. Haar enige vervoersmiddel is haar auto, die zij nu nog pal voor de deur kwijt kan.

Maar dit is binnenkort niet meer mogelijk, want haar invalideparkeerplaats wordt namelijk meters verschoven. De ventweg waaraan zij woont, en waar de parkeerplaats dus ook aan ligt, moet plaats maken voor een tweezijdig fietspad. De werkzaamheden daarvoor zouden eigenlijk aankomend weekend beginnen, maar afgelopen maandag lag de straat opeens open.

Met snoet op de weg

'Er werd tegen mij gezegd: 'dan loop je toch even over die platen heen?' Nee, dat kan ik dus niet', vertelt Sonja, die al 38 jaar op de Kattenburgergracht woont. 'Het kan alleen als iemand mijn rolstoel een stukje achterover kiepert, want anders lig ik met mijn snoet op de ventweg.'

De situatie na de verbouwingen wordt volgens haar 'nog dramatischer'. 'Dan is die parkeerplaats zo dicht mogelijk aan de kant op de weg. Doe je je deur open, dan moet het verkeer stoppen. Mijn rolstoel kan er niet staan én de afrit is schuin gemaakt. Ik kan dit dus nooit meer zelfstandig doen. Ik wil ook mijn gang gaan, eropuit kunnen, en dat gaat niet meer lukken.'

Reactie gemeente

De vrouw heeft al meerdere keren contact gehad met de gemeente. Ambtenaren hebben de situatie onderzocht, maar kwamen tot de conclusie dat er geen andere mogelijkheid is.

'De parkeerplaats op de oude plek houden, maar in de nieuwe situatie, zou veel te onveilig voor andere weggebruikers zijn', laat de gemeente in een reactie weten. 'Dit zou namelijk betekenen dat mevrouw met haar auto over het fietspad moet gaan rijden. Wel is er rekening met haar gehouden door een extra ruime plek voor haar auto te maken. Ook zijn alle stoepranden in haar looproute verlaagd.'