Tanja Ineke vertrekt als voorzitter COC

Het COC Nederland moet het vanaf morgen het stellen zonder Tanja Ineke als voorzitter. Ze is één van de langst zittende bestuurders geweest, maar vertrekt.

Ineke is sinds 2012 voorzitter van de vereniging die opkomt voor LHBTI-emancipatie. Een hoogtepunt tijdens haar bestuur was het bezoek van Koning Willem Alexander. Het was de eerste gekroonde vorst ter wereld die een bezoek bracht aan een dergelijke organisatie.

Successen

De COC zette zich tijdens haar bestuursperiode in voor het gemakkelijker maken van het registreren van het ouderschap voor lesbische vrouwen. Dat lukte in 2014. Daarnaast boekte het COC succes op middelbare scholen, waar zogeheten GSA's werden opgericht. Dat zijn groepen leerlingen die zich hard maken voor LHBTI-gerelateerde onderwerpen op de scholen.

Het voorzitterschap van het COC Nederland is een vrijwiligersfunctie. Ineke was eerder bestuurder in stadsdeel Nieuw West en is nu werkzaam bij een zorgorganisatie.