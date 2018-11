Nepshop op Haarlemmerdijk: 'Mensen worden naar binnen gelokt'

Hoe makkelijk kun je opgelicht worden via internet? Dat wilde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten zien in hun tijdelijke Nepshop aan de Haarlemmerdijk.

Met de opening van de Nepshop wil de ACM consumenten waarschuwen voor het doen van aankopen via internet. Aangezien Black Friday in deze week viel, was het volgens de initiatiefnemers een geschikt moment om de winkel te openen. Rondom Black Friday ontvangen mensen namelijk veel online aanbiedingen voor Sinterklaas en Kerst. Sommige van deze aanbiedingen komen van nepshops.

Teleurstelling

Hoewel de Nepshop er van buiten als een normale winkel uit ziet, blijkt het eenmaal binnen een tentoonstelling te zijn. 'Mensen worden hier van buiten naar binnen gelokt met een mooie aanbieding in de etalage, maar als je binnenkomt dan blijkt het dat het om iets anders gaat en dat het om iets anders gaat dan je verwacht had', aldus Jan Willem Zevenhuizen.

Hoewel de tentoonstelling zelf geen teleurstelling is, menen twee bezoeksters. Zij vinden het concept goed bedacht. Zelf zijn ze ook wel eens opgelicht via het internet. 'We zijn vorig jaar getrouwd en Claire had schoenen nodig voor haar trouwoutfit en ze had dat bij een gewone Nederlandse winkel besteld. Uiteindelijk bleek dat het ergens uit China kwam. Het bleken echt totáál andere schoenen te zijn en ze stonken echt verschrikkelijk!'

Realiteit is anders

In de Nepshop is een tiental aan voorbeelden te zien waarbij consumenten er bedrogen uit kwamen na het doen van een online koop. Zo dacht iemand een enorme gitaarversterker te kopen, maar de realiteit bleek anders. 'Als je die gitarist ziet spelen en je ziet die speaker aan de voorkant, lijkt het of je een echte gitaarversterker koopt, maar dat is niet het resultaat wat je echt koopt. De dingen op een plaatje van het internet zijn niet altijd zoals ze in werkelijkheid zijn', aldus Jan Willem.

Aan de andere kant van de winkel is een voorbeeld te zien van een mooi tapijt dat een consument dacht te hebben besteld. Toen zij dit thuis ontving, bleek het een heel klein tapijtje te zijn dat in een poppenhuis thuishoort.

Tips

Het is volgens Jan Willem belangrijk dat consumenten weten waarop ze moeten letten om te voorkomen dat er iets mis gaat met de aankoop. De belangrijkste tips voor consumenten zijn het checken van de reviews en achteraf betalen. Verder adviseert hij mensen om hun ervaringen te melden bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. ConsuWijzer geeft ook advies over de vervolgstappen die je kunt zetten wanneer je bent opgelicht.

De pop-up tentoonstelling Nepshop op de Haarlemmerdijk 48 is te zien t/m zaterdag 24 november.