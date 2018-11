Wethouder Kock wil alsnog hele Marineterrein van Defensie: 'Vasthouden aan afspraak'

Wethouder Udo Kock wil dat het ministerie van Defensie alsnog het gehele marineterrein aan Amsterdam verkoopt zodat de stad er 1400 woningen kan gaan bouwen. 'Wij vinden dat we aan de oorspronkelijke afspraak moeten vasthouden', zegt hij vanavond in AT5's Park Politiek.

Deze week kwam Kock in aanvaring met minister van Defensie Ank Bijleveld. Zij vindt juist dat Amsterdam zich aan een andere afspraak moet houden, namelijk dat Defensie toch een groot deel van het terrein behoudt.

'Verbaasd en teleurgesteld'

Kock ziet dat anders. In 2013 al maakte burgemeester Van der Laan een afspraak met het ministerie dat Amsterdam in 2018 het marineterrein zou kopen. Samen met Defensie en de Rijksgebouwendienst werden plannen gemaakt voor een nieuwe stadswijk. Groot was de verrassing voor Kock dan ook toen hij vlak voor de zomer te horen kreeg dat de krijgsmacht bijna driekwart van het terrein toch wilde houden. 'We waren heel erg verbaasd en teleurgesteld. En die teleurstelling heb ik niet onder stoelen en banken geschoven.'

Niet nodig voor veiligheid

Kock is het ook niet eens met de aangedragen argumenten van minister Bijleveld. Zo zou de marine het terrein nodig hebben om Amsterdam te kunnen beveiligen bij grote evenementen. 'Wij vinden dat we het daarvoor niet nodig hebben. In 2013 is er al gekeken of het nodig was om het te behouden uit veiligheidsoverwegingen, die was er toen niet. In 2015 is er nog een keer naar gekeken, maar we kwamen we tot dezelfde conclusie.'

Naar Sloterdijk?

Dan blijven over het personeels- en vergadercentrum dat Defensie graag op Kattenburg wil aanhouden. De Tweede Kamer vroeg deze week aan de minister of dat per se op het duurste stukje grond van Nederland moest. 'Een legitieme vraag lijkt me', zegt Kock, 'maar ik snap best dat Defensie in Amsterdam wil blijven. Dat wil ik ook. Dus we hebben hen een aantal suggesties gedaan, zoals het Sparck-gebouw op Sloterdijk, voor hun personeelsafdeling en hun vergaderzalen.'

Houden aan afspraak

Kock wil zich dus aan de eerste afspraak uit 2013 houden en 1400 woningen op het gehele terrein kunnen bouwen. Verder is volgens hem nu de Tweede Kamer aan zet om antwoorden van de minister te krijgen op haar vragen. Kock: 'Als Defensie blijft dwarsliggen moeten we kijken of we op een deel kunnen, maar dat lijkt me heel erg lastig en heeft niet onze voorkeur. Of we doen helemaal niks, dan blijft het terrein van Defensie en loopt Amsterdam een fantastisch project mis.'

