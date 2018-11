Verbrande Herman langs bij deurwaarder in vervolg op Foute Vrienden

Vijfentwintig jaar nadat de eerste opnames begonnen van de documentaire Foute Vrienden, krijgen we opnieuw een kijkje in het leven van Jantje van Amsterdam, Rooie Jos en verbrande Herman.

In de documentaire worden vier Amsterdamse penoze-types gevolgd. Maker Roy Dames is een crowdfundactie begonnen om het vervolg te kunnen maken.

Siddering van genot

Verbrande Herman is het meest bekend om de scene waarin hij een pedofiel aanvalt. Hij heeft er geen spijt van. 'Ik heb er drieduizend euro boete voor gekregen en heb een dag op het politiebureau gezeten, maar het was heerlijk om hem te slaan. Iedere klap gaf een siddering van genot in mijn lijf.'

Hij wordt, acht jaar nadat de film uitkwam, nog steeds op straat herkend. 'De ene keer zeg ik oke, de andere keer zeg ik, dat is mijn broer man.'

Adamsappel

In het vervolg gaat Herman langs bij de deurwaarder, tegen wie hij dreigt zijn adamsappel 'op te eten'. 'Ze zijn nooit meer aan de deur geweest. Ze hebben geen brieven meer gestuurd en nooit meer gebeld.'

Ondanks het succes van Foute Vrienden, kreeg regisseur Roy Dames geen geld voor een vervolg. 'De afgelopen acht jaar heb ik voor niks gedraaid', vertelt Dames.

Eind volgend jaar moet de Vijfentwintig jaar Foute Vrienden op tv komen.