Halsema: 'Ik vind het boerkaverbod zó niet bij onze stad passen'

Burgemeester Femke Halsema heeft in een interview met AT5 uitgelegd waarom ze het boerkaverbod niet wil laten handhaven door de politie.

Dat deed ze na afloop van een discussieavond bij stichting Argan in Slotervaart, over jeugd en veiligheid. Tijdens de bijeenkomst zei ze dat Amsterdam 'geen gevolg ging geven' aan het boerkaverbod.

'Ik vind dat zó niet bij onze stad passen', zei Halsema na afloop. 'En ook eerlijkheidshalve: bij onze schaarse handhaving en de schaarse inzet van de politie denk ik dat we belangrijkere zaken hebben. En daarbij denk ik ook dat het, gemeten naar de omvang van het probleem, de wet een beetje erg groot en zwaar is zullen we maar zeggen.'

Prioriteit

Ze erkent dat wetten in principe gewoon uitgevoerd moeten worden door gemeentes. 'Maar je mag wel beslissen waar je prioriteit aan geeft in de handhaving en waaraan niet.'

Halsema is niet verbaasd dat er kritiek op haar uitspraak komt. 'Heel veel mensen zijn het er vast weer mee oneens. En dat hoor ik dan wel.'

Openbaar vervoer

De Eerste Kamer ging deze zomer akkoord met een beperkt boerkaverbod. Dat betekent dat gezichtsbedekkende kleding straks niet meer mag in het openbaar vervoer, het onderwijs en ziekenhuizen. Op straat is het niet verboden.