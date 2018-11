Halsema in fel debat met Amsterdammers: 'Moslims hebben het moeilijker in de stad dan anderen'

Femke Halsema was gisteravond te gast in jongerencentrum Argan in Slotervaart. De burgemeester was daar om in debat te gaan met Amsterdammers. Het debat ging er soms fel aan toe, maar volgens Halsema was het vooral een goede oefening van hoe het vaker zou moeten gaan in de stad.

Halsema deed ook een politiek gevoelige uitspraak. De Eerste Kamer ging namelijk deze zomer akkoord met een beperkt boerkaverbod. Dat betekent dat gezichtsbedekkende kleding straks niet meer mag in het openbaar vervoer, het onderwijs en ziekenhuizen. De burgemeester liet tijdens het debat weten dat hier in Amsterdam niet op zal worden gehandhaafd. 'We gaan vrouwen toch niet uit de tram halen? Dat past niet bij de stad.' Haar standpunt leverde applaus van de zaal op.

Ook zei de burgemeester dat ze ziet dat moslims het moeilijker in de stad hebben dan anderen. 'Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Zeker als je herkend wordt door je sluier of baard. Dan heb je het soms zwaar te verduren.'

Emoties lopen hoog op

In het debat met de Amsterdammers liepen de emoties soms hoog op. 'Ik heb het gevoel dat mijn vrije leven, waar ik in de jaren zeventig voor gevochten heb, weer in de pan wordt gehakt door dat soort mensen. De salafisten en de fundamentele moslims', zei een geëmotioneerde man. 'Ik sta voor de veiligheid van die man. Dit is de verwarring die keer op keer plaatsvindt. Mensen hangen het op aan de gelovige moslims maar dat is niet waar', reageerde iemand in de zaal.

Halsema kreeg uit de zaal ook kritiek over het feit dat ze een deel van de moslims zou hebben weggezet met haar brief over het anti-radicaliseringsbeleid van de stad. De burgemeester reageerde fel op het verwijt: 'Volgens mij heeft een bestuurder in Nederland nog nooit zo pal voor geloofsvrijheid gestaan. Dat geldt niet alleen voor de gematigde gelovigen, maar ook voor de orthodoxe. Ik verdedig de orthodoxie in Amsterdam. Ik stop daar pas mee als ze over de grens van de democratie heengaan. Pas dan ontstaat er een probleem.'

Meer Amsterdammer gaan voelen

De hoop van Halsema is dat Amsterdammers zich nog meer Amsterdammer gaan voelen. 'Er zijn heel veel onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat mensen die hier wonen, zich meer verbonden voelen met de stad dan met het land. Ik denk dat we dat de komende jaren ook nodig hebben. Wij hebben heel veel jongeren die zich wel moslim of Marokkaan voelen en Amsterdammer, maar zich niet heel erg geaccepteerd voelen in Nederland. Laten we dan meer Amsterdammers worden. Ik denk dat we elkaar daarop kunnen vinden.'

Opvallend was ook de hoeveelheid uitnodigingen die Halsema kreeg om binnenkort verder in gesprek te gaan met de aanwezigen. Ze nam ze allemaal aan. Aan het einde heerste er vooral tevredenheid bij iedereen. 'Het was leuk. Levendig vooral. Het is een oefening van hoe je met elkaar fel moet debatteren. Ik vond deze avond heel bijzonder. Er waren best een paar heftige tegenstellingen, maar de mensen troosten elkaar ook', reageerde Halsema na afloop.

'Geslaagde avond'

Ook bij de aanwezigen heerste een positief gevoel. 'Ik was eerst niet blij dat ze de burgemeester van Amsterdam was geworden, maar nu wel', vertelt een vrouw. Een jongen: 'Ze heeft een belangrijk signaal afgegeven. Ze wil echt in gesprek gaan, Amsterdammers begrijpen en ze is benieuwd wat er speelt. Het was een geslaagde avond.'