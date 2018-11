Stichting Maatschappij en Veiligheid: 'Te veel veiligheidsdiensten zorgt voor verwarring'

Volgens de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) raken burgers in de war van de vele veiligheidsdiensten op straat. Het is daardoor onduidelijk welke handhavers welke taken en bevoegdheden hebben. Dat meldt de stichting in De Telegraaf.

Hoeveel agenten een gemeente ter beschikking krijgt, wordt op landelijk niveau bepaald. Amsterdam kreeg er dit jaar 60 agenten bij, veel minder dan de 500 extra agenten die korpschef Pieter Jaap Aalbersberg nodig achtte. Ook burgemeester Halsema stelde kort na haar beëediging dat er te weinig agenten beschikbaar zijn in Amsterdam.

Een van de gevolgen van dit tekort is dat er meer verantwoordelijk komt te liggen bij handhavers en BOA's (Buitengewone Opsporingsambtenaren). Daar waar normaliter politie optreedt, moeten nu handhavers in actie komen. 'Je ziet bijvoorbeeld bij grote rellen ook dat handhavers in het publiek staan en de politie in ME-bussen aan de kant van de massa', zegt Jan Struijs van de Nederlandse politiebond (NPB) tegenover De Telegraaf. 'Terwijl de openbare orde toch echt een politietaak is.'

Onduidelijkheid

Het inzetten van verschillende veiligheidsdiensten waar men anders de politie zou verwachten gebeurt op meerdere plekken in het land. Dit zorgt voor onduidelijkheid. 'Burgers spreken BOA's regelmatig aan, maar worden dan doorverwezen naar de politie omdat ze de bevoegdheden missen om zaken aan te pakken', aldus Struijs.

De SMV wil daarom dat alle BOA's onder het bewind van de Nationale Politie komen, om verdere versnippering te voorkomen. Struijs sluit zich hierbij aan: 'Er is geen integraal beleid en geen visie, waardoor je niet meer weet waar je aan toe bent.'