Amsterdammers mogen gratis Anne Frank Huis bezoeken

Altijd al een keer het Anne Frank Huis willen bezoeken, maar nooit het geduld kunnen opbrengen om in die ellenlange rij te staan? Dan biedt het museum komende week misschien wel uitkomst. Amsterdammers kunnen woensdag 28 en donderdag 29 november het voormalig achterhuis van Anne Frank gratis bezoeken.

Het gratis bezoek voor Amsterdammers is een jaarlijkse actie van het museum. In het pand aan de Prinsengracht woonde tussen 1942 en 1944 de familie Frank. In de achterkamer schreef Anne Frank haar beroemde dagboek. In 1960 werd het pand geopend als museum en sindsdien zorgt het voor miljoenen bezoekers per jaar en enorme wachtrijen voor de ingang. Sinds maart 2017 is het trouwens niet meer nodig om in die rij te gaan staan, door de invoering een nieuw systeem met online kaarten.

Woensdag- en donderdagavond, wanneer het Anne Frank Huis normaal gesproken gesloten is, kunnen 1000 Amsterdammers per avond terecht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door te mailen naar amsterdammers@annefrank.nl, met maximaal twee deelnemers per mail.