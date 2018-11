AT5 viert vandaag de 50e verjaardag van de Bijlmer

Na een jaar vol festiviteiten viert de Bijlmer dit weekend voor het laatst z'n 50e verjaardag. AT5 doet zaterdag uitgebreid verslag van de Grande Finale in Zuidoost.

Van 15.00 tot 20.00 uur doet AT5 live verslag vanaf het Anton de Komplein. We blikken samen met gasten terug op het ontstaan van de Bijlmer, herbeleven hoogte- en dieptepunten en we doen de hele dag live verslag vanaf het festivalterrein.



Volg de feestelijke uitzending LIVE via AT5.nl/live

Gasten

Gedurende de dag passeert een keur aan gasten de revue. We praten met Anne-Marie Hunsel, bewoner van het eerste uur, en Parool-journalist Patrick van Meershoek over het ontstaan van de Bijlmer. Yvette Forster en Chenda Jade nemen ons mee op een culturele ontdekkingsreis door 50 jaar Zuidoost en oud-wethouder Eric van der Burg, een échte 'Zuidoost-boy', blikt terug op zijn jaren in de deelraadpolitiek.



Tekst gaat verder onder de video:



Er is natuurlijk ook aandacht voor sport, onder meer oud-bokser Raymond Joval schuift aan en we gaan het natuurlijk hebben over eten. Daarvoor hebben we koks Elfredo Patrick Rechards en Dave Saya uitgenodigd.



Naast de bovenstaande namen komen ook Meester Bart en schrijver Murat Isik langs. Deze en nog heel veel meer gasten zie je vanaf 15.00 uur live op AT5. Een samenvatting van de dag zie je zaterdagavond op AT5.nl.



Debat op zondag

De Bijlmer staat het hele weekend in het teken van haar 50e verjaardag. Zo wordt er zondagmiddag onder meer een debat georganisseerd. Dit debat is tussen 16.00 en 19.30 uur live te volgen via AT5.

Live op AT5

- Zaterdag: Live-verslag 50 jaar Bijlmer Grande Finale, 15.00 tot 20.00 uur op AT5



- Zondag: Debat Show us the future, live tussen 16.00 en 19.30 uur op AT5.



- Op beide dagen wordt het AT5 Nieuws, zoals altijd, uitgezonden om 18.00 uur.