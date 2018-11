Tien maanden cel voor gewelddadige en dreigende man in hotel Oost

Een 25-jarige man is veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf, waarvan vijf voorwaardelijk, voor verschillende delicten in een hotel in Oost.

In juli van dit jaar draaide de man door in een hotelkamer, waar hij een raam en een televisie vernielde. Vervolgens dreigde hij met brandstichting en probeerde hij buiten een brommer van een voorbijganger te stelen. Hij sloeg de eigenaar van de brommer in het gezicht en bedreigde hem met een object dat leek op een vleesmes of een kloofbijl.

Naast de celstraf krijgt de man verplichte psychische behandelingen en moet hij meewerken aan drugscontroles. Ook dient hij zich aan te melden voor begeleid wonen. De man was al eerder veroordeeld voor gewelds- en vermogensdelicten.