Ook van meerderheid gemeenteraad hoeft handhaven boerkaverbod niet

Het voornemen van burgemeester Halsema om het boerkaverbod niet te gaan handhaven in de stad, kan op veel bijval rekenen in de Amsterdamse gemeenteraad. Het verbod op bedekkende kleding geldt straks in het openbaar vervoer, het onderwijs en in ziekenhuizen.

GroenLinks, de grootste parij in de gemeenteraad, is er kort over: 'We zijn het helemaal eens met de burgemeester', zo laat fractievoorzitter Femke Roosma weten.

'Niet nodig en betuttelend'

Zowel SP, PvdA,D66 als Bij1 vinden dat handhavers beter ergens anders voor ingezet kunnen worden. 'Zoals aanpak verloedering van buurten of tegen woonfraude. Handhaven op kledingvoorschriften lijkt me totaal niet nuttig en bovendien betuttelend', zegt SP-leider Erik Flentge. 'Vrijheid is ook dragen wat je wil dragen. Alle Amsterdammers zijn gelijk, ongeacht je kleding of je overtuiging', vindt zijn collega van de PvdA Sofyan Mbarki.

Sylvana Simons (Bij1): 'Het boerkaverbod druist in tegen universele mensenrechten. In een stad als Amsterdam is het recht om er een te dragen even groot als het recht er geen te dragen. Ik ben ontzettend blij dat onze burgemeester die mening deelt.'

Lees ook: Halsema: 'Ik vind het boerkaverbod zó niet bij onze stad passen'

'Investeren in emancipatie'

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig plaatst nog wel een kanttekening bij de bedekkende kledij. 'De boerka wordt naar mijn idee vaak gebruikt om vrouwen te onderdrukken, maar vrouwen uit de tram laten halen door handhavers lijkt me niet goed. We kunnen beter investeren in de emancipatie van deze vrouwen dan zo'n verbod te gaan handhaven.'

'Amsterdam niet boven de wet'

Kritiek op Halsema komt van rechts: 'Amsterdam kan en moet zich niet boven de wet zetten. Bovendien is een boerkaverbod er op gericht om onvrijheid te bestrijden. Als iets ingaat tegen het wezen van Amsterdam is het onvrijheid', laat Marianne Poot van de VVD weten. 'Natuurlijk is handhavingscapaciteit schaars, maar vrouwen die onderdrukt worden met een boerka moeten op ons kunnen rekenen.'

'Natuurlijk moeten handhavers niemand uit de tram sleuren', vindt Diederik Boomsma van het CDA. 'Maar je kunt wel de norm stellen, en uitdragen, in plaats van die bij voorbaat te willen ondermijnen. Ik vind het bovendien vreemd dat linkse partijen nota bene de boerka als vrijheidssymbool denken te moeten ophemelen.'

Lees ook: Boosheid om verbod op boerka's: 'Dit is een aanslag op islamitisch grondrecht'

'Toestaan boerka's onveilig'

Forum voor Democratie noemt het toestaan van boerka's 'met het oog op islamitisch geïnspireerde terreur onveilig omdat de dragers ''god weet wat'' verborgen kunnen houden', aldus fractievoorzitter Annabel Nanninga. 'De handhaving is niet wezenlijk anders dan die van het rookverbod. Medewerkers van het GVB mogen boerka’s weigeren, evenals toezichthouders in openbare gebouwen. De politie komt er pas bij als de persoon weigert deze aanwijzingen op te volgen.'



Wil van Soest van de Partij van de Ouderen zegt achter het boerkaverbod te staan en vindt dat het ook gehandhaafd moet worden. 'Ik vind het wel eng als ik iemand in een boerka zie en ook nog een zonnebril op, zoals ikzelf heb ervaren op de Dappermarkt. Maar waar halen we de handhavers vandaan?'