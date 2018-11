Ajax vanavond voor de vijftigste keer tegenover hekkensluiter NAC; Neres in de basis

In Breda neemt Ajax het vanavond voor de vijftigste keer in Eredivisieverband op tegen NAC.

De ploeg van Erik ten Hag moet het vanavond stellen zonder spelmaker Hakim Ziyech. De creatieve middenvelder liep vorige week een knieblessure op tijdens Marokko Kameroen. Niettemin vreest Ten Hag geen gebrek aan creativiteit vanavond. 'We hebben met Dusan Tadic, Donny van de Beek, David Neres, Lasse Schöne en Frenkie de Jong nog voldoende creatieve spelers over', stelde hij vrijdag.

Voor Ajax, dat vorig seizoen met 8-0 duidelijk de baas was in Breda, lijkt het vooral zinvol de wedstrijd vroeg te beslissen en krachten te sparen voor komende dinsdag. Dan staat, in Athene, het Champions League-duel met AEK op het programma. Bij winst overwintert Ajax voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 in de Champions League.



Of Ziyech dit duel wél inzetbaar is moet komende week blijken. 'We bekijken het van dag tot dag', aldus Ten Hag.

Statistieken in voordeel Ajax

Maar voor het zover is wacht om 18.30 uur dus eerst het duel met NAC. Als in het verleden behaalde resultaten een garantie zouden bieden voor vanavond hoeft Ajax zich weinig zorgen te maken. Van de vijftig duels werden er 34 gewonnen. 6 keer won NAC en de punten werden 9 keer verdeeld.



Opstelling Ajax

Ajax begint om 18.30 uur met David Neres aan de uitwedstrijd tegen NAC Breda. De Braziliaan vervangt Hakim Ziyech.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind en Tagliafico; Schöne, Van de Beek en De Jong; Neres, Dolberg en Tadic.

Lasse Schöne blikte vrijdag vast vooruit. Hoewel ook hij al met één been in Athene lijkt te staan...