Dijkhoff over boerka-uitspraken Halsema: 'Nederlandse wetten gelden ook in Amsterdam'

Volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is het niet mogelijk dat Amsterdam het boerkaverbod naast zich neer gaat leggen. Hij reageert daarmee op de uitspraken van burgemeester Halsema, die gisteren zei dat het verbod niet bij Amsterdam past en dat er daarom geen prioriteit aangegeven gaat worden.

'Het is een prachtige gemeente, een prachtige stad. Maar er is geen status aparte voor Amsterdam', zegt hij tegen RTL Nieuws. 'Net als in de rest van Nederland gelden de wetten van Nederland.'

Dijkhoff: 'Ik verwacht dat ze de wet omarmt, zeker omdat die veel vrouwen helpt die zo'n boerka niet af kunnen doen.'

De Eerste Kamer ging deze zomer akkoord met een beperkt boerkaverbod. Dat betekent dat gezichtsbedekkende kleding straks niet meer mag in het openbaar vervoer, het onderwijs en ziekenhuizen. De burgemeester liet gisteravond tijdens een debat weten dat er in Amsterdam niet gehandhaafd gaat worden.