Ajax verslaat NAC met 0-3, maar verliest Van de Beek

Ajax hoefde vanavond niet heel diep te gaan om drie punten te pakken in Breda. Met NAC, de nummer laatst van de Eredivisie, werd zonder geweldig te spelen afgerekend: 0-3.

Ajax begon de wedstrijd nog in een aardig tempo en zette gelijk druk. Binnen een minuut mocht de eerste corner al genomen worden. Maar het zou een spaarzaam hoogtepunt in een zeer matige eerste helft blijken. NAC leunde, met veel spelers achter de bal, achterover en liet Ajax komen. De ploeg van trainer Erik ten Hag leek echter al met het hoofd bij komende dinsdag, als het Champions League duel met AEK Athene op de agenda staat.

Het tempo lag laag en veel gevaar stichtten de bezoekers niet. Niettemin kwam Ajax al voor de rust op voorsprong. Een corner van Schöne werd door Jethro Mashart in eigen doel gewerkt.

Direct ná rust werd NAC zowaar even gevaarlijk. Onana moest ingrijpen bij een schot van Nijholt. Ajax leek hierdoor wakker geschud en kwam direct met een antwoord. Neres trof de paal waarna Dolberg de (lastige) rebound naast werkte.

Een paar minuten later legde Neres de bal terug op de ingevallen Labyad, die met een prachtige volley voor de 0-2 zorgde. In de extra tijd tekende Huntelaar, die tien minuten voor tijd de plek van Dolberg innam, voor de 0-3 eindstand.

Blessure Van de Beek

Donny van de Beek moest na één helft spelen geblesseerd in de kleedkamer achterblijven. Het is onduidelijk of Van de Beek dinsdagavond voor Ajax kan uitkomen in de uitwedstrijd tegen AEK. 'Ik denk dat zijn blessure wel meevalt', verklaarde Erik ten Hag na de wedstrijd. 'Het was uit voorzorg, al moeten we altijd even afwachten.'



Het meespelen van Hakim Ziyech, die tegen NAC niet in actie kwam, is ook onzeker. Nicolás Tagliafico moet dinsdag een schorsing uitzitten.