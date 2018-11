Kogels, kleingeld en een kluis vol horloges; magneetvissers halen van alles boven water

Magneetvisser Brian trok er zaterdagmiddag opnieuw op uit om zijn geluk te beproeven in Zuidoost. En niet zonder succes. Een ochtendje hengelen leverde een opvallende buit op.

Brian, die eerder deze week al het nieuws haalde door een kluis en een vuurwapen op te vissen, slaagde er zaterdag met hulp van wat vrienden onder meer in een loodzware kluis boven water te krijgen. De inhoud? Meerdere horloges en het nodige papierwerk. 'Geen Rolex, maar het is wel iets', aldus Brian.



AT5 viste zaterdag een ochtendje mee met Brian en zijn vrienden. Opgeviste goederen die waardevol (of gevaarlijk) zijn worden overgedragen aan de politie. 'De spanning is wat het leuk maakt', legt Brian uit. 'Het is elke keer weer een verrassing wat je boven haalt.'



En ook zaterdag halen de mannen weer de nodige opvallende zaken boven water. Naast de kluis en een fiets (die met een beetje moeite nog prima rijdt) duiken ook de nodige patronen op. 'Van een automatisch vuurwapen. En aan de andere kant is al het nodige kleingeld opgevist. Toch fijn als je hobby zichzelf terugbetaalt!'