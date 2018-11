De Ligt over matige wedstrijd: 'NAC speelde compacter dan vorig jaar'

Ajax won vanavond met 0-3 in Breda van NAC en captain Matthijs de Ligt is daar heel tevreden mee. 'Om de 0-8 overwinning van vorig jaar te evenaren is natuurlijk heel lastig. NAC speelde compacter dan vorig jaar en daarom was het moeilijker om er doorheen te komen.'

Het meest opvallende moment van De Ligt was toen zijn schoen opeens op de middenlijn lag. 'Ik had een duel en mijn schoen ging uit. Ik kon of met 1,5 schoen of met één schoen verder spelen. Ik koos voor het laatste en liet mijn schoen op de middenlijn liggen', legt de aanvoerder uit.

Dinsdag speelt Ajax tegen AEK in Athene. De Ligt: 'Het is de kans om ons te plaatsen voor de volgende ronde. We gaan volle bak om dat te halen.' Over de nominatie voor Golden Boy zegt de Ajacied: 'Het zou mooi zijn als ik die win. Maar dat is voor later, eerst maar naar Athene.'