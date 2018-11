Toeristen zullen in de toekomst nog meer belasting gaan betalen

Toeristen zullen ook de komende jaren nog zwaarder belast worden. Dat zei wethouder Udo Kock (D66) in het AT5-programma Park Politiek. 'Als je 105 miljoen euro met toeristenbelasting moet ophalen, dan gaat de toeristenbelasting omhoog.'

Het stadsbestuur wil de toeristenbelasting in 2019 verhogen naar zeven procent. Nu is dat binnen de ring nog zes procent en daarbuiten vier procent. Maar daar blijft het dus niet bij.

Kock: 'Dit college heeft de koers ingezet om met name de belasting voor bezoekers en toeristen te verhogen. Dat gaat om 105 miljoen. Ook omdat we de Amsterdammers wilden ontzien. Daar wilden we de lastenstijgingen beperkt houden. Die er overigens wel zijn hoor, daar zijn we ook eerlijk in.'

Belasting omhoog

'We gaan volgend jaar consulteren met partijen in de stad, vanaf 2020 moet dat ingaan. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. De toeristenbelasting kan omhoog, je kan met een vast bedrag gaan werken. Je kunt naar andere belastingen gaan kijken voor bezoekers. Als je 105 miljoen euro met toeristenbelasting moet ophalen, dan gaat de toeristenbelasting omhoog.'

Daarnaast wil het college ook de zogenoemde 'vermakelijkheidsbelasting' uitbreiden, onder andere voor passagiers van cruiseschepen. Die moeten 8 euro per dag per persoon gaan betalen. Op die manier wordt niet alleen de toerist belast die een hotelkamer heeft geboekt, maar dus ook de dagtoeristen.

'Niet serieus genomen'

MSC, een groter reder, reageerde verbolgen op die belasting. MSC had zeven aankomsten in 2019 en elf in 2020 gepland. Die gaan nu naar Rotterdam. 'We voelen ons niet serieus genomen door de Amsterdamse politiek', zei de directeur deze week in Het Parool. 'Wij brengen de kwaliteitstoerist de stad in. Geen rolkoffers, geen mensen die in stegen pissen of hooguit een pizzapunt kopen'

Gaat gewoon gebeuren

Maar Kock kan het niet mooier maken voor MSC. 'Ik snap dat een bedrijf het vervelend vindt als zij geconfronteerd worden met een nieuwe belasting, niet het leukste onderdeel van het leven, belasting betalen. Maar het is gewoon een done deal. De gemeenteraad heeft met grote meerderheid besloten om ook voor hen deze belasting in te voeren. Dus dat gaat gewoon gebeuren.'

Melkkoe?

Is de toerist daarmee de nieuwe melkkoe geworden? Kock vindt van niet. 'Mensen en ook toeristen die wegen wat ze betalen af tegen wat ze er voor krijgen. En toeristen die naar Amsterdam komen die krijgen voor acht of tien euro toeristenbelasting een fantastische stad te zien waar van alles te beleven is.'

