Bizarre nieuwe vorm van zakkenrollen: de 'geslachtsdeeltruc'

Zakkenrollers gebruiken de meest uiteenlopende trucs om aan een portemonnee of telefoon te komen. Zo proberen ze de aandacht van slachtoffers af te leiden door voetbaltruukjes of door net te doen alsof ze stomdronken zijn. Maar de politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een wel heel bijzondere melding binnen.

Twee verdachten hadden twee slachtoffers op het oog in het centrum en begonnen met een bekende afleidingsmanoeuvre. Ze liepen zogenaamd stomdronken op hun slachtoffers af en begonnen te dansen, schrijft de politie op Facebook. Toen kreeg de poging tot beroving ineens een hele andere wending: één van de verdachten probeerde een slachtoffer te zoenen. Deze was daar niet van gediend.

Penis uit zijn broek

De andere zakkenroller ging een stapje verder. Nadat hij het andere slachtoffer probeerde te zoenen, haalde hij z'n geslachtsdeel tevoorschijn. Hij zei dat hij seks wilde met het slachtoffer en pakte zijn hand vast en probeerde deze naar zijn penis te brengen. De andere zakkenroller volgde het voorbeeld van zijn compagnon en haalde ook zijn penis uit zijn broek.

Telefoon weg

Ergens in deze bizarre opeenvolging van gebeurtenissen wisten de twee dieven al hun slag te slaan. Van één van de twee slachtoffers bleek zijn telefoon weg te zijn. Toen hij dit merkte, riep één van de twee daders 'rennen' in het Arabisch en zetten ze het op een lopen. De bezitter van de telefoon rende achter de twee aan.

Het andere slachtoffer kwam een agent tegen, waarna de zakkenrollers konden worden gepakt. De twee zitten vast en de telefoon is weer terug bij de eigenaar.