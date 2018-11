Lichaam gevonden in bootje Erasmusgracht

In een bootje in de Erasmusgracht in West is zondag een levenloos lichaam van een man gevonden.

De doodsoorzaak wordt op dit moment door de politie onderzocht. Hoe de persoon in het bootje terecht kwam is niet bekend.

Opvallend is, volgens een buurtbewoner, dat er vorig jaar ook al een lichaam werd gevonden in een bootje op dezelfde gracht. 'Dit is al de tweede keer dat ze een dood lichaam in een plezierbootje gevonden hebben', zegt de man. 'Ik heb persoonlijk nooit gezien dat er mensen sliepen ofzo. De buren wel, die hadden het wel in de gaten dat er geslapen werd.'