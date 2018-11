Politie zoekt Rolex-dief na 'voetbaltruc'

In Oud-Zuid hebben twee mannen afgelopen september een Rolex gestolen na een zogeheten 'voetbaltruc'. De politie doet een oproep in het opsporingsprogramma Bureau 020 om de verdachten te vinden.

Het slachtoffer parkeert op 10 september rond 18:00 uur in de avond zijn auto aan de Jan Luijkenstraat. Hij stapt uit en wil iets uit de passagierszijde pakken, als er ineens een man erg dicht op hem staat. De man zegt dingen in het Engels en het Frans en begint daarna te praten over voetbal.

Achterop een scooter

De man raakt het slachtoffer een aantal keer aan en gaat dan ineens weg. Hij stapt achterop bij iemand op een scooter en de twee gaan er samen vandoor. Korte tijd later merkt het slachtoffer dat hij zijn waardevolle horloge, een Rolex, mist.

De politie heeft geen beelden van de diefstal, maar er is wel vastgelegd dat de mannen op de scooter zitten. In het AT5-programma Bureau 020 waarschuwt de politie voor voetbaltrucs. 'Zeker als een onbekend iemand dicht op je gaat staan en amicaal doet, blijf op je hoede, want niet iedereen heeft goede bedoelingen.'

Signalementen

De eerste verdachte die het slachtoffer aanspreekt en dus achterop de scooter zit, is een man met een licht getinte huidskleur. Hij is ongeveer 1,95 m lang en heeft een vadsig postuur. Hij heeft kort, zwart haar dat aan de onderkant opgeschoren is. Hij wordt tussen de 22 en 30 jaar oud geschat en droeg die septemberdag een lange zwarte jas, model parka, met bontkraag. Hij sprak Engels en Frans tegen het slachtoffer.

De tweede verdachte is de jongen die de scooter bestuurde, hij heeft ook een licht getinte huidskleur en donker haar. Hij is kleiner dan de andere verdachte en droeg een zwarte jas en daaronder donkere kleding.