Loes (81) voert actie tegen verkoop sociale huurwoningen

Wie in de Kinkerbuurt woont is haar pas misschien al met een flyer in haar hand tegengekomen: de 81-jarige Loes van Luijk. Ze voert actie tegen de verkoop van sociale huurwoningen in de buurt.

Volgens haar komen woningzoekende ouderen daardoor in grote problemen. Vooral de verkoop van woningen op de begane grond is haar een doorn in het oog.

'Ik hoor uit de praktijk dat mensen die huizen niet meer kunnen krijgen', zegt Loes. 'Vooral benedenwoningen, dat is het ingewikkeldste. Dat betekent dat mensen die plotseling niet meer goed kunnen lopen, in het ergste geval naar een bejaardentehuis worden gestuurd.'

Een van de huizen waar Loes, samen met anderen, actie voor voert is een voormalige sociale huurwoning aan de Jacob van Lennepkade. 'De vrouw die hier woonde was ook een oma, zullen we maar zeggen. En die is overleden. En de koopprijs wordt nu 375.000 euro.'

Woningcorporaties gaven eerder aan dat er woningen worden verkocht om nieuwbouw te kunnen betalen. 'Dat is natuurlijk bullshit', stelt Loes. 'Ze bouwen wel woningen, maar die zijn veel te kostbaar voor mensen die weinig pensioen hebben of helemaal geen pensioen.'

Loes hoopt dat nog meer mensen de protestactie gaan steunen. 'De volgende stap is een totale actie. Zo groot mogelijk, zodat er weer een paar miljoen mensen bij elkaar komen. Dat zou ik schitterend vinden. Maar ik weet niet of het realistisch is.'

Overigens gaven GroenLinks, D66, PvdA en SP in het coalitieakkoord al aan dat ze willen dat de verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties 'alleen bij hoge uitzondering' mogelijk is.