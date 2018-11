'Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vliegbewegingen per jaar'

Een groei naar 540.000 vliegbewegingen van en naar Schiphol in 2023 is theoretisch mogelijk. Dat staat volgens ingewijden in het concept-milieueffectrapport over Schiphol, dat donderdag verschijnt.

Dat meldt de NOS. Het zijn 40.000 vluchten meer dan op dit moment is toegestaan. Tot 2020 is Schiphol gebonden aan dit maximum van 500.000. In het rapport zou staan dat de veiligheid deze grens bepaalt en niet geluidshinder of milieu.

Het milieueffectrapport is een uitgangspunt voor de nieuwe afspraken die tussen 2020 en 2030 gemaakt moeten worden. Het uiteindelijke plafond voor het aantal vliegbewegingen, wordt bepaald door de Omgevingsraad van Schiphol. Uiteindelijk besluit het kabinet of het afvies wordt overgenomen.

Schiphol-topman Dick Benschop liet onlangs nog weten afspraken te willen maken met luchtvaartmaatschappijen om het aantal vluchten van en naar het vliegveld de komende jaren te beperken.