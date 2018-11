Eye Filmmuseum kleurt oranje in protest tegen geweld tegen vrouwen

Het Eye Filmmuseum is vanavond oranje gekleurd om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. 25 november is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.

Wereldwijd worden gebouwen oranje gekleurd om aandacht te vragen voor het onderwerp. In Nederland doen 32 gebouwen mee in 22 verschillende plaatsen, waaronder dus het Eye Filmmuseum.

Volgens de VN heeft wereldwijd een op de drie vrouwen last van geweld. Uit een rapport van onderzoeksbureau Rutgers blijkt dat bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen in 2017 te maken heeft gehad met seksueel geweld. Bij mannen was dat zes procent.

Het percentage ligt veel hoger als zoenen en seksueel aanraken tegen de wil wordt meegenomen. Bij vrouwen ligt het dan op 53 procent en bij mannen op 19 procent.