Bijval voor Halsema: handhaven boerkaverbod ook in Utrecht en Rotterdam geen prioriteit

In navolging van de uitspraken van burgemeester Halsema, waarin ze aangeeft het boerkaverbod niet te zullen handhaven, zullen ook Utrecht en Rotterdam geen prioriteit stellen aan het verbod.

Dat meldt de Volkskrant. Halsema deed haar uitspraken vrijdagavond tegenover AT5 bij een bijeenkomst in Slotervaart. 'Ik vind dat zó niet bij onze stad passen', zei Halsema over het verbod. 'En daarbij denk ik ook dat, gemeten naar de omvang van het probleem, de wet een beetje erg groot en zwaar is zullen we maar zeggen.'

De Eerste Kamer ging deze zomer akkoord met een beperkt boerkaverbod. Dat betekent dat gezichtsbedekkende kleding straks niet meer mag in het openbaar vervoer, het onderwijs en ziekenhuizen. In navolging van Amsterdam hebben nu dus ook woordvoerders van de gemeenten Utrecht en Rotterdam laten weten geen prioriteit te zullen geven aan de wet, die nog niet in werking is getreden.

De gemeente Utrecht geeft aan de wet alleen te handhaven als sprake is van gevaar voor de openbare orde. In Rotterdam wordt nog afgewacht hoe minister Ollongren de wet gaat uitleggen. 'Ook bij ons zal het niet de hoogste prioriteit hebben', zegt een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb tegen de Volkskrant.

De uitspraken van Halsema konden rekenen op de nodige reacties uit de landelijke politiek. Zo vond staatssecretaris Visser dat 'niemand boven de wet staat, ook niet de burgemeester van Amsterdam.' VVD-fractievoorzitter Dijkhoff liet weten dat er 'geen status aparte' geldt voor de stad.