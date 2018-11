Werk van jonge kunstenaar uit Zuidoost in Stedelijk: 'Je leeft er heel erg naartoe'

Kleurrijke kunstwerken, waaronder een schilderij van maar liefst negen bij vier meter groot, zijn vanaf vandaag voor het publiek te bewonderen in de tentoonstelling Spirits of the Soil in het Stedelijk Museum. De Amsterdamse kunstenaar Raquel van Haver, die de kunstwerken maakte, vindt het fantastisch.

De 29-jarige Raquel, die werkt en woont in Zuidoost, maakte speciaal voor het Stedelijk Museum een nieuwe serie schilderijen. Ze verwerkt in haar schilderijen de ervaringen die ze heeft opgedaan in de Bijlmer, maar ook ervaringen die ze opdeed tijdens haar reizen naar Afrika en Midden- en Zuid-Amerika.



Zaterdagavond was de openingsborrel van de tentoonstelling, die volgens haar heel geslaagd was. Het moet allemaal nog wel een beetje tot haar doordringen. 'Je leeft er gewoon heel erg naar toe. Nu is het klaar, nu hangt het er. De opening is geweest. Het is echt wel weer een leuk puntje in mijn carriere dat ik kan aankruisen.'



Inspirerende verhalen

De kunstenaar maakt naar eigen zeggen kunst waarmee ze empathie hoopt op te roepen voor alle groepen in de samenleving. 'Ik laat in deze serie eigenlijk vooral de overeenkomsten zien van verschillende mensen op verschillende plekken die ik gefuseerd heb, waardoor ze eigenlijk weer hun eigen identiteit behouden en waar je ook weer naar kunt refereren. Zij zijn de geest of ja, de mensen van die grond; de Spirits of the Soil dus. Het zijn gewoon hele inspirerende verhalen van mensen die je ontmoet.'



Haar favoriete stuk is het reusachtige kunstwerk We Don’t Sleep As We Parade All Through The Night. 'Eigenlijk alles komt bij elkaar, het eten, het drinken, het zitten. Je ziet allemaal kleine schilderijtjes waar mensen aan het barbecuen zijn of mensen aan het zitten, maar dit is gewoon echt het geheel.' Het kunstwerk is gemaakt met diverse materialen: 'Het zijn eigenlijk hele dikke stukken olieverf, blikjes, bierdoppen, sigarettenpeuken, noem maar op'. Volgens Raquel is eten en drinken de verbindende factor in de gemeenschappen die zij in haar kunst tot leven brengt.



Indrukwekkend

De bezoekers zijn onder de indruk van de tentoonstelling. 'Ik vind ze heel bijzonder, heel apart. De kleurcombinatie, het materiaalgebruik vooral en de diepte die het geeft, ja mooi', zegt een bezoeker. Ook een ander is enthousiast: 'Ik vind het heel indrukwekkend. Het thema van de multiculturaliteit die er in zit. De dynamiek in de schilderijen. Je ziet de emotie er gewoon in en dat vind ik gewoon heel mooi, ik vind het echt mooi.'



De tentoonstelling Spirits of the Soil is te bezoeken tot en met 7 april 2019.