Loods festival Thuishaven ontruimd vanwege pepperspray

Een loods van het festival Thuishaven is rond 21:30 uur ontruimd nadat er pepperspray was gespoten. Wie dat heeft gedaan is nog onduidelijk, de organisatie zegt met man en macht op zoek te zijn naar de dader(s).

De muziek in de loods is stilgelegd. De bezoekers zijn naar buiten gebracht. Het feest in de circustent en in de tempel gaan voorlopig nog wel door, zegt de organisatie. 'Kan iemand mij misschien vertellen waarom ik net bijna vermoord ben in de loods?', reageert een bezoeker op de Facebookpagina van het festival.

Lees ook: Pepperspray bij Martin Garrix vermoedelijk truc van zakkenrollers

Waarom er met pepperspray gespoten is, is niet bekend. Wel is dit een bekende truc die zakkenrollers gebruiken. Ook op het Amsterdam Dance Event (ADE) gebeurde dit onder andere bij het optreden van Martin Garrix in de RAI.

Thuishaven is een (bijna) wekelijks festival nabij station Sloterdijk. Er zijn elke editie honderden bezoekers aanwezig.