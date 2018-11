Automobilist rijdt door na aanrijding in Osdorp

Een automobilist is vannacht op Meer en Vaart in Osdorp in botsing gekomen met een scooterrijder. De bestuurder is daarna doorgereden.

De aanrijding vond rond 00.15 uur vannacht plaats. De scooterrijder werd door de auto geschept en raakte gewond. De automobilist zou daarna niet gestopt zijn om het slachtoffer te helpen.

De scooterrijder is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren, de scooter is meegenomen voor sporenonderzoek.