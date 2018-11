Automobilist gewond bij aanrijding met tram op Tussen Meer

Een auto is vanochtend in botsing gekomen met een tram op Tussen Meer in Osdorp. De bestuurder van de auto raakte daarbij gewond.

Dat gebeurde rond 8.00 uur. Meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumateam werden opgeroepen.

Volgens omstanders wilde de automobilist keren, maar zag ze de tram over het hoofd. Die raakte de achterkant van haar auto. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie doet verder onderzoek naar het ongeval. De straat is daardoor afgezet.

Andere trams op lijn 17 rijden door het ongeluk niet verder dan het Osdorpplein.

Tram 17 rijdt vanaf Centraal Station tot Osdorpplein. Kijk op https://t.co/yHbpKN5wx1 — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) November 26, 2018