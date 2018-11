Damsko Strijder ingestuurd voor ontwerpwedstrijd Mercatorplein

Het graffitikunstwerk dat Kamp Seedorf maakte als eerbetoon voor Van der Laan, keert binnenkort mogelijk terug. Het kunstenaarscollectief diende een variant van de beeltenis in bij de ontwerpwedstrijd voor het Mercatorplein.

De gemeente wil de overleden oud-burgemeester met een kunstwerk op het plein herdenken. In totaal dienden 61 Amsterdammers hiervoor een ontwerp in. Zij kregen hierbij de opdracht om Van der Laan's befaamde uitspraak in het ontwerp te verwerken.

Ook Kamp Seedorf voegde de tekst 'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar' toe aan de beeltenis. Vorig jaar verscheen een soortgelijk werk van het kunstenaarscollectief op een metro-ingang aan de Wibaustraat, waarbij 'Damsko hart strijder' werd geschreven.

Hart onder de riem

De schildering was bedoeld om Van der Laan een hart onder de riem te steken, nadat bekend werd dat hij aan longkanker lijdt. Veel Amsterdammers konden het kunstwerk waarderen, inclusief de gemeente.

Daarom werd besloten dat de schildering mocht blijven. Een schoonmaker van het GVB bleek daarentegen niet op de hoogte te zijn van deze uitzondering en verwijderde het werk alsnog.

Stemmen

Daarna verscheen de tekening nog als print op T-shirts en in het Amsterdam Museum. Maar Kamp Seedorf wil dat de beeltenis nu ook weer terugkeert op straat.

'Damsko strijder back', twitteren de kunstenaars daarom al hoopvol. Maar voor het zover is, moeten ze nog wel genoeg stemmen verzamelen. Dit kan tijdens de stemmingsronde, die begint op 3 december en eindigt 6 januari.

De stadsdeelcommissie moet het winnende ontwerp vervolgens nog beoordelen. Indien de commissie akkoord gaat, wordt het kunstwerk in 2019 gerealiseerd.