Auto rijdt tegen vangrail op A1

Op de verbindingsweg van de A1 naar de A10 is vanmorgen een eenzijdig ongeluk gebeurd.

Een auto is daar rond 10.15 uur tegen een vangrail gereden. In de auto zaten een moeder en kind, zij zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht en hadden geen ernstig letsel.

De verbindingsweg werd na het ongeluk afgesloten. Door het ongeluk was er file ontstaan op de A1. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

Vanaf de #A1 > Amsterdam is het niet mogelijk de #A10 naar Schiphol op te rijden. Bij Watergraafsmeer is de verbindingsweg dicht. Je zou kunnen omrijden over de A9 en de A2. #ongeluk pic.twitter.com/AwWfB8Fruu