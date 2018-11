Kroongetuige in zaak liquidatie Jaïr Wessels

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een deal gesloten met een van de verdachten van de moord op de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels.

Wessels werd in juli 2017 geliquideerd op een parkeerterrein bij het treinstation van Breukelen. De crimineel werd ervan beschuldigd een grote partij cocaïne te hebben gestolen en geheime informatie te hebben doorgespeeld.

In de zaak zijn inmiddels drie verdachten opgepakt. Een van hen is nu kroongetuige en geeft het OM openheid van zaken, zo staat in een persbericht. In ruil daarvoor krijgt de verdachte strafvermindering.

Invloed op de zaak

De verdachten moeten morgen, woensdag en volgende week dinsdag voor de rechter verschijnen. Omdat de deal met de kroongetuige invloed heeft op de zaak, wordt morgen eerst besproken hoe deze verder zal verlopen.



Het OM wil niets zeggen over de inhoud van de deal. Ook is er niks bekend gemaakt over de verklaringen van de kroongetuige.