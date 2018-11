Bewoners Zuidoost al drie jaar geplaagd door geluidsoverlast van kerkdiensten

Een groep bewoners van het Ravenswaaipad in Gaasperdam is ten einde raad over geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door een kerkgemeenschap. Leden van de Living Faith Church houden daar sinds drie jaar, minstens twee keer per week, diensten die gepaard gaan met versterkte muziek.

Tamara van Doorn woont boven het pand waar de gemeenschap samenkomt en wordt iedere zondagochtend om stipt tien uur gewekt door drums, een bassgitaar en gezang. Dit valt haar zwaar omdat zij regelmatig nachtdiensten draait als verpleegkundige. 'Ik merk een duidelijke toename van stress en spanningsklachten.'



Zij is niet de enige die zich stoort aan hoe luid de muziek wekelijks staat, meerdere bewoners zoals haar overbuurman André Smedinga vind het schandalig dat zijn zondagsrust op deze manier wordt ingeperkt. 'Soms heb ik geen zin om hier te slapen, want je kan je wekker erop gelijk zetten dat je om tien uur uit je slaap gehaald wordt.'



Al twee mensen verhuisd

De bewoners legden hun klachten al neer bij de kerk zelf, de de wijkagent en de gemeente. Dit leverde alleen niets op, de versterkte muziek galmt nog iedere woensdagavond en zondagochtend door de straat. Dit tot grote frustratie van Tamara: 'In de tussentijd zijn er al twee mensen die hier al meer dan twintig jaar woonden verhuisd, omdat zij de situatie niet meer trokken.



Het stadsdeel heeft laten weten dat ze bekend zijn met het probleem. Na geluidsmetingen trekken ze de conclusie dat de muziek inderdaad vaak te hard staat. De kerk is erop aangesproken, in overleg wordt nu gekeken naar een nieuwe locatie.