Gemeente wil twee parkeergarages kopen, maar stelt bouw Willibrordusgarage uit

Twee parkeergarages kopen en twee gloednieuwe garages bouwen. Zo wil Amsterdam een grote stap maken in het zo veel mogelijk autovrij maken van de binnenstad. Wel wordt de bouw van de Willibrordusgarage uitgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders beloofde de gemeenteraad eerder om de plannen voor parkeergarages in de stad opnieuw tegen het licht te houden.

Omdat het stadsbestuur een autoluwe stad wil, blijken de garages wel degelijk nodig, schrijft het college aan de gemeenteraad. Door de parkeergarages kunnen veel parkeerplaatsen op de straat worden opgeheven en kan het openbaar vervoer beter functioneren, is de gedachte.

Opheffen

Over zeven jaar zullen 7.000 tot 10.000 parkeerplekken zijn opgeheven. De grachtengordel moet deels parkeervrij worden, de woonstraten parkeerluw. Op die manier moet er meer ruimte komen voor voetgangers, fietsers en reizigers in het openbaar vervoer.

Eerder kondigde de gemeente al een verhoging van de parkeertarieven aan om dit voor elkaar te krijgen. Nu laat de gemeente weten volop bezig te zijn met parkeergarages.

Lees ook: Forse stijging parkeertarieven; parkeren in centrum straks 7,50 per uur

Twee garages kopen

De gemeente wil de parkeergarages Amsterdam Centraal (470 plekken) en Oosterdokgarage (202 plekken) kopen en is daarover in onderhandeling. En er zullen twee nieuwe komen: de Singelgrachtgarage (800 plekken) en de Willibrordusgarage (216-266 plekken). De Vijzelgrachtgarage moet in 2020 klaar zijn (250 plekken).

De bouw van de Willibrordusgarage en de Singelgrachtgarage zijn omstreden. Buurtbewoners protesteerden eerder flink. Ze vrezen onder meer dat het alleen maar drukker wordt en dat huizen gaan verzakken. Toch ging de gemeenteraad akkoord met de komst van de garages. Wanneer ze open zullen gaan, is nog niet bekend.

Uitstel van aanbesteding

Wel is duidelijk dat de Willibrordusgarage nog even op zich zal laten wachten. Hoewel de voorbereidingen al vergevorderd zijn, wordt de aanbesteding voor de bouw voorlopig stilgelegd. De gemeente wil eerst de plannen voor de herinrichting van het gebied boven de grond klaar hebben. Die plannen moeten in 2019 bekend zijn.

Lees ook: Autoluw centrum: weghalen stoplichten, 30 km-zone en eenrichtingsverkeer

De aankoop van de parkeergarage Amsterdam Centraal is volgens de gemeente noodzakelijk om alle parkeerplekken op de Spuistraat en Nieuwezijds Voorburgwal (ten noorden van de Raadhuisstraat) te kunnen verwijderen. Bewoners met een parkeervergunning kunnen hun auto dan in die garages neerzetten.

Met de opening van Vijzelgrachtgarage zal de tram over de Weteringschans sneller kunnen rijden en krijgen fietsers meer ruimte.