Wat is er te koop in Amsterdam?

Veel mensen winkelen tegenwoordig gewoon thuis achter de computer. Als Amsterdamse winkelhouder is het lastig om hier tegenop te boksen. Om te laten zien dat de echte Amsterdamse winkels enorm veel te bieden hebben is er een nieuw platform. Door de krachten te bundelen hopen de winkels dat Amsterdammers meer lokaal gaan winkelen.

Keurig verzorgd staat Gitta Gotjé met een lach uit grote geurende bakken noten te scheppen in haar kraam op de Albert Cuyp. Als verkoper op de markt is het een topplek, maar ze vertelt dat er de laatste jaren wel wat veranderd is. “Elke ochtend zie je mannen met grote stapels pakketten voorbij komen,vaak van internetwinkels uit het buitenland. Zelfs hier op de markt is slecht weer niet je grootste concurrent, maar het internet winkelen.” amsterdam.nl/bijons