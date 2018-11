Lil' Kleine geeft concert in Ziggo Dome

Lil' Kleine staat volgend jaar mei in de Ziggo Dome. Het wordt de eerste keer dat de rapper optreedt in de concertzaal in Zuidoost.

Jorik Scholten, zoals 'Lil Kleine eigenlijk heet, stond eerder in Amsterdamse zalen als Paradiso, Melkweg en AFAS live. Zijn vorige concerttour, Alleen, trapte hij af in koninklijk theater Carré. Op 11 mei kan hij dus de Ziggo Dome aan dat rijtje toevoegen.

Tijdens de show, die de weinig mysterieuze naam Het Concert zal dragen, zal de geboren Amsterdammer zijn nieuwe muziek ten gehore brengen. Fans kunnen daarnaast ook genieten van megahits als Drank & Drugs, Krantenwijk en Verleden Tijd.

De kaartverkoop start aankomende donderdag. Kaarten kosten minimaal 32,50 euro.