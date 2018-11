Bankjes keren terug op Hugo de Grootplein ondanks overlast alcoholisten

De bankjes op het Hugo de Grootplein, die in oktober zijn weggehaald vanwege overlastgevende alcoholisten, zullen weer terugkeren. Zo blijkt uit de antwoorden van het college op vragen van raadslid Don Ceder (ChristenUnie).

De bankjes werden verwijderd na klachten van een ondernemer aan het plein in West. Ze zouden een hangplek vormen voor alcoholisten die op hun beurt voor veel overlast zorgden. De bankjes werden daarom weggehaald.

Schadelijk voor sociale cohesie

De maatregel viel niet bij iedereen in de smaak. Buurtbewoners en ondernemers startten een petitie om de bankjes weer terug te krijgen. Ook stelde Don Ceder dus vragen aan het college.

Dit is de omgekeerde wereld. Een alcoholverbod raakt overlastgevers, terwijl de bankjes weghalen de hele buurt en sociale cohesie raakt. Toch kiest de gemeente Amsterdam voor het laatste. Ik ga het college om opheldering vragen. https://t.co/3BnJ83B3jY — Don Ceder (@DonCeder) October 22, 2018

Volgens Ceder is het weghalen van de bankjes schadelijk voor de sociale cohesie in de buurt en is een alcoholverbod een betere oplossing. Het stadsbestuur is het met Ceder eens. Of er ook een alcoholverbod gaat komen op het plein is nog onduidelijk.

Het is nog niet zeker of de bankjes op dezelfde plek terugkeren. Het stadsdeel zal samen met bewoners kijken waar de bankjes het beste geplaatst kunnen worden.