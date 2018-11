Frenkie de Jong: 'Seizoen nog niet geslaagd als we overwinteren'

Als Ajax morgenavond weet te winnen van AEK Athene, dan is de club voor het eerst in twaalf jaar geplaatst voor de knock-out fase van de Champions League. Mocht het zover komen, dan is het Champions League-seizoen is echter nog niet geslaagd volgens Frenkie de Jong.

De middenvelder schoof vanavond aan bij de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd in Athene.

'Doorgaan een goede stap'

'Je kan niet zeggen dat iets geslaagd is als je er nog mee bezig bent', spreekt een ontspannen ogende De Jong. 'Als we doorgaan zou dat een goede stap zijn en dan zien we daarna wel verder.'

Sinds de pijnlijke 3-0 nederlaag tegen PSV eind september, is Ajax in alle competities ongeslagen. In de Eredivisie en in de beker won de club zelfs al haar wedstrijden. 'Ik denk dat we goed bezig zijn, al is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, dat weet iedereen', analyseert De Jong. 'Maar we winnen bijna alles en spelen over het algemeen goed voetbal, dus dan kan je wel spreken over een positieve flow.'

Meer weten over tegenstander AEK en de fitheid van de selectie? Kijk de video.