Geen 540.000 vliegbewegingen: stadsbestuur wil pas op de plaats voor Schiphol

Schiphol mag tot en met 2023 niet verder groeien, dat is en blijft het standpunt van college van burgemeester en wethouders. Een milieueffectrapportage (MER) die later deze week wordt gepresenteerd, brengt daar geen verandering in.

In die rapportage zou staan dat het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) vanuit veiligheidsbevindingen door zou kunnen groeien van 500.000 naar 540.000 per jaar. Ingewijden hebben dat eerder aan de NOS gemeld. Niet de gevolgen voor het milieu, of de geluidsoverlast zouden bij het bepalen van hoeveelheid vliegbewegingen doorslaggevend zijn, maar wel de veiligheid. De luchtverkeersleiding kan meer vliegverkeer niet veilig afhandelen, bleek uit eerder onderzoek.

'Pas op de plaats'

De concept-MER die waarschijnlijk donderdag gepresenteerd wordt, moet uiteindelijk resulteren in een advies van de Omgevingsraad aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. In een later stadium besluit het kabinet over het aantal vliegbewegingen op Schiphol in de periode 2020 - 2030.

Hoewel de concept-MER officieel nog niet gepubliceerd is, laat verantwoordelijk wethouder Udo Kock weten dat het stadsbestuur een groei van de luchthaven niet ziet zitten. 'Amsterdam wil een pas op de plaats voor Schiphol tot en met 2023.'

De wens van het college van burgemeester en wethouders is niet nieuw en staat al beschreven in het coalitieakkoord. Een MER waarin beargumenteerd zou worden dat Schiphol verder kan groeien, doet het stadsbestuur niet van mening veranderen.

'Beperking van nachtvluchten'

Of Schiphol na 2023 wel mag groeien, is volgens Kock nog maar de vraag. 'Daarvoor is er eerst meer inzicht nodig in de herindeling van het luchtruim, veiligheid, geluidshinder, vergroening, het terugdringen van CO2, beperking van nachtvluchten en of vakantieverkeer van en naar Nederland zoveel mogelijk kan verhuizen van Schiphol naar regionale luchthavens', waarmee hij onder andere doelt op vliegveld Lelystad.

Mocht het kabinet later besluiten dat Schiphol toch mag groeien, dan is het niet zeker of de stad daar iets tegenin te brengen heeft. Amsterdam is voor 20,03 procent aandeelhouder van de luchthaven, tegen 69,77 procent van het Rijk. De invloed van Amsterdam is dus beperkt.

Hinder voor Aalsmeer en Uithoorn

Als Schiphol wel groeit naar 540.000 vliegbewegingen per jaar, dan moet daarvoor het luchtruim opnieuw ingedeeld worden. Volgens de NOS blijkt uit de concept-MER dat inwoners van Aalsmeer en Uithoorn de meeste hinder gaan ervaren bij een mogelijke groei. De Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan zullen in dat geval meer gebruikt moeten gaan worden.

Milieuorganisaties strijden al langer tegen groeiplannen voor de luchthaven. 'Over de groeiende klimaatimpact van vliegen wordt nauwelijks gesproken, het is het favoriete probleem van politici om te negeren', werd eerder gezegd door een woordvoerder van Greenpeace. Onlangs trokken ook randgemeenten aan de bel. Zij vrezen minder huizen te kunnen bouwen, wanneer Schiphol mag groeien.